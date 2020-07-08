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Kdz. Ereğli Türkiye İtfaiye Komisyonu'na seçildi
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Kdz. Ereğli Türkiye İtfaiye Komisyonu'na seçildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa kurdukları 'Türkiye İtfaiye Komisyonu'na seçilen ilk ilçe itfaiyesi oldu.

Kdz. Ereğli Türkiye İtfaiye Komisyonu'na seçildi
08.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:45

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa kurdukları 'Türkiye İtfaiye Komisyonu'na seçilen ilk ilçe itfaiyesi oldu. Komisyon ilk toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

10 Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 2 İl Belediye İtfaiyesi ve Kdz. Ereğli Belediye İtfaiyesi'nden oluşan 'Türkiye İtfaiye Komisyonu' ilk toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı. TBB Genel Sekreteri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü'nün de katıldığı konferansta Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de hazır bulundu. Ateş, toplantı ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Konferansta itfaiye mesleğinin sorunlarına, çalışma şartlarına, statüsüne, ekipman, malzeme ve tek tip kılık kıyafet konularına, afet ve acil durumlarda itfaiyenin ve Afad'ın koordineli çalışma sistemlerine değindik. Bizlere teşkilatımızın büyüyüp, gelişmesi için gerekli bütün desteği veren Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a teşekkür ediyoruz. Türkiye İtfaiye Komisyonu'nda Batı Karadeniz Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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