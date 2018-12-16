Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz Ereğli Turizm Fakültesi 2018-2019 Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Fakültenin seminer-toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ile bölüm başkanları ve bölüm hocaları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel; fakültenin tarihçesi hakkında verdiği bilgilerden sonra, başarılı bir akademik yılı geride bıraktıklarını ifade ederek akademik ve idari insan kaynakları, fakülte bölümleri, öğrenci sayıları ilgili bilgi ve istatistiklerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Büyükgüzel ayrıca akademik, sosyal ve idari faaliyetler olarak fakültede yürütülen çalışmalara değindi.

Sunumun ardından Rektör tarafından ulusal-uluslararası indekslerde taranan bilimsel yayını olan öğretim üyelerine "Yayın Başarı Belgeleri" takdim edildi. Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, fakülte öğretim elemanlarının çalışma performansları ve faaliyetlerine yönelik olumlu görüşlerini belirtti. Bilimsel çalışmaların kalitesinin artırılmasına yönelik taleplerin desteklenmesi, fakültenin eğitimine katkı sağlayacak çalışmaların değerlendirilmesi ve üniversitenin iyileştirilmesi konularındaki her türlü çabayı değerli bulacağını ve dikkate alacağını vurguladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, fakültenin gelişimi, bölümlere yaptığı yardım, sağladığı olanaklar için ve ayrıca Turizm Rehberliği Bölümünün açılışına verdiği özel destekten ötürü, kendi adına ve fakülte akademik ve idari personelleri adına, Rektör Çufalı'ya teşekkürlerini iletti.

Akademik kurul toplantısı, Çufalı'nın akademik personeli dinlemesi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ZONGULDAK