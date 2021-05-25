Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği
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Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Yerel

- Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası kan bağışı kampanyası düzenledi.

- Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Kızılay iş birliği ile oda hizmet binası önünde kan bağışı düzenledi. TSO binası önünde kurulan stant ve kan bağış aracı saat 10: 30 - 17: 30 arasında kan vermek isteyenlere hizmet verdi.

Kan vermek için kan bağış aracına gelen vatandaşlar form doldurduktan sonra araç içerisinde kanlarını vererek, kan ihtiyacı olan kişilere destek oldular. Korona virüs salgını dönemi içerisinde olduğumuzdan dolayı kan vermek isteyenlerin ateşleri ölçülerek, geçmişte karantinada kaldıkları süreç soruldu. İşlemlerinin ardından bağışçılar, personel yardımı ile kan bağışında bulundu.

"Köklerinde iyilik var. Türkiye'de zor durumdaki binlerce hasta, kan ve kök hücre bağışı bekliyor. Sen de bir iyilik yap, kan ve kök hücre bağışında bulunarak onlara umut ol" sloganı ile düzenlenen 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası'na Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi odası yönetim kurulu üyeleri, oda personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği
Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği
Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği
Kdz. Ereğli TSO'dan kan bağışı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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