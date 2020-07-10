Kdz. Ereğli Sanat Sokağı'nda Müzisyen Lambalar
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Kdz. Ereğli Sanat Sokağı'nda Müzisyen Lambalar

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Sanat Sokağı'na, müzik aletleri çalan lambalar formunda heykeller yerleştirildi.

Kdz. Ereğli Sanat Sokağı'nda Müzisyen Lambalar
10.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:10

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Sanat Sokağı'na, müzik aletleri çalan lambalar formunda heykeller yerleştirildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Bu 4 Müzisyen Lamba ve Notalı bankı müzikseverlere, sanatçılara armağan ediyoruz. Amacımız Sanat Sokağı'nı örnek bir sanat mekanına dönüştürmek. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu sokak ressamların, karikatüristlerin, fotoğraf sanatçılarının, heykeltıraşların, sanatın her dalında üretenlerin bir mekanı haline gelsin istiyoruz. Burası ve bütün sahil sizlere ve sanatçılara açıktır" dedi.

Kdz. Ereğli Sanat Sokağı'na, müzik aletleri çalan lambalar formunda heykeller yerleştirildi. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin bu projesi, Endüstri Meslek ve Sanat Lisesi öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sanatçı ve sanatseverlerle birlikte "Müzisyen Lambalar"ın açılışını yaptı. Açılış sırasında ressamlar, heykeltıraşlar Sanat Sokağı'nda canlı performans gerçekleştirdiler. Müzik yapan heykellerin yanında müzik dinletisi de yer aldı.

Kdz. Ereğli'yi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Kenti Ereğli'mizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burayı daha iyi bir noktaya taşımak için çağdaş, yaşam kalitesi daha yüksek bir kent yapmak için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu 4 müzisyen lamba ve notalı bankı müzikseverlere, sanatçılara armağan ediyoruz. Danışmanlarımdan Nart Bozkurt 1 yıl evvel bu çalışmanın modellerini bana göstermişti. O günden beri bunları yapmaya çalışıyoruz. Endüstri Meslek Sanat Okulu öğretmenleri gerçekten çok büyük bir destek verdiler. İlk eserleri ortaya çıkardık. Onların sayesinde bu burada kalmayacak ve devam edecek. Amacımız Sanat Sokağı'nı örnek bir sanat mekanına dönüştürmek. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu sokak ressamların, karikatüristlerin, fotoğraf sanatçılarının, heykeltıraşların, sanatın her dalında üretenlerin bir mekanı haline gelsin istiyoruz. Burası ve bütün sahil sizlere ve sanatçılara açıktır. Sadece bunu pandemi koşullarına dikkat ederek yapmak zorundayız. Burasının sanatçılarla dolu, cıvıl cıvıl, sanata saygının en yüksek düzeyde yaşandığı bir merkez olmasını istiyoruz. Bunun için ben şahsen Belediye Başkanı olarak her türlü desteği vermeye hazırım. Burada kulübelerin sayısını ve çeşitliliği de artıracağız. Çok kısa sürede cam, bizzat işlenerek gösterilecek ve camdan yapılan eserler de sergilenecek. Yine sepet üretimlerimizi göstereceğiz. Hem de sepetin nasıl yapıldığını burada sergileyeceğiz. Seramikler sergilenecek. Cumhuriyet Halk Evleri'nde eğitimden geçmiş kursiyerler, sanatçılar ürünlerini burada satma imkanı bulacak. Çağrım sanatçılara, ressamlara, müzisyenlere. Sadece Ereğli'deki değil, Türkiye'deki sanatçılara Resim, müzik, heykel, karikatür, seramik, cam, sepet sokaklarda yapılsın, gençler bir parçası olsun istiyoruz. Burada sanatçı dostlarımızı görüyorum. Hepsini sevgiyle selamlıyorum. İşte istediğimiz tablo bu. Herkes rahatlıkla Sanat Sokağı'nda, sahilimizde resimlerini çizebilsin, halkla iç içe sanatlarını ortaya koysun istiyoruz. Sanat Sokağı'na konulan bu lamba heykellerin korunması, bakımı hepimize ait. Sahip çıkmanızı bekliyorum. Buradaki her mekan sahibi ve buraya gelen her Ereğlili bu konunun sorumlusudur. Bunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu heykellerin yapılmasını düşünen, öneren, hayata geçirilmesi için çaba gösteren başta Nart bey olmak üzere ekibime, bunları yaparak, Ereğli'ye armağan eden Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan'a, öğretmenler, Orhan Tunca, Selçuk Dereli ve Hüseyin Burak Özgün'e ve dışarıdan destek veren Barış öğretmene içten teşekkür ediyorum. Sanat Sokağı, Ereğli'de arzu ettiğim ve kısmen gerçekleştirmeye başladığımız bir proje. Burada kendi ürettiğimiz sanat eserleri sergilensin istiyoruz. Ressamlar sere serpe otursunlar halkın içerisinde eserlerini yapsınlar istiyoruz. Fotoğraf sanatçıları ve müzik yapan başarılı gençlerimiz buraya gelsinler. Burada hareket olsun. Bugün açılışını yaptığımız bu müzisyen lambalar bir başlangıç. Sanat Sokağı her geçen gün geliştirilecek. Buraya bir de sahne yapmayı düşünüyoruz. Belediyemizin değerli müzisyenleri ve müzik çalan gençler, okullardan gelen gençler gelsinler zaman zaman performans sergilesinler istiyoruz. Hocalarımız söz verdiler Cumhuriyet Halk Evleri'nde bu objelerin devamının yapılması için bir de kurs açacağız. Sanat Sokağı hepinizin evi, tüm sanatseverleri davet ediyorum."

Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından müzisyen lambaları yapan Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerine hediye takdim etti, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla müzisyen heykellerin kurdelesini kesti.

Ressam ve heykeltıraşların canlı performans sergilediği etkinlikte Başkan Posbıyık, Sanat Sokağı sakinlerinin kulübelerini gezerek ürünlerini inceledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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