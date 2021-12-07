KDZ. EREĞLİ ŞAHİNDE HAYRETTİN YAVUZ BİLİM VE SANAT MERKEZİNE YAPILACAK OLAN PLANETARYUMUN PROTOKOLÜ İMZALANDI

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezinde TAT Metal Çelik Sanayi ve Tic. A. ş. Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı, hayırsever Akın Tatoğlu tarafından okulun bahçesine, 7 ile 9 metre çapında 5 metre yüksekliğinde aynı anda 20-25 öğrencinin kullanabileceği, astronomi, uzay ve diğer bilim dallarında eğitim amaçlı kullanılmak amacıyla yapılacak olan Planetaryumun yapımına ilişkin iş birliği protokolü Vali Mustafa Tutulmaz, iş insanı Akın Tatoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından imzalandı.

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