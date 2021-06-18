Kdz. Ereğli' Nin Kurtuluşunun 101.Yılı Kutlamaları Kapsamında Cehennemağzı Mağarasında Gala Etkinliği Gerçekleştirildi

Kdz. Ereğli' nin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlamaları Kapsamında Cehennemağzı Mağarasında Gala Etkinliği GerçekleştirildiVali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlamaları Kapsamında Cehennemağzı mağarasında düzenlenen gala etkinliğine katıldı.

Kdz. Ereğli' nin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlamaları Kapsamında Cehennemağzı Mağarasında Gala Etkinliği GerçekleştirildiVali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlamaları Kapsamında Cehennemağzı mağarasında düzenlenen gala etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi Manisa'dan gelen bisikletçiler ve Ereğli yöresel dernek evleri ve kadın gücü kooperatif temsilcileri ile sohbet etti. Vali Mustafa Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılını kutladı, etkinlikler de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre