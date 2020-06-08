Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak
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Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı düzenlenecek çeşitli etkinlikler kutlanacak.

Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak
08.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:00

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı düzenlenecek çeşitli etkinlikler kutlanacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü "100 Yılın Işığında Karadeniz Ereğli" Sempozyumu, pandemi koşulları nedeniyle e-sempozyum olarak gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda katılımcılar sunumlarını İnternet ortamında yapacaklar ve sunumlar, açılan özel sempozyum sayfasında programa göre yayınlanacak.

100. Yıla özel logo

Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle özel bir logo tasarlandı. Bu logo, sempozyum sayfasında, bilboard ve afişlerde, yazışmalarda, basılı materyallerde hayat bulacak.

18-19-20 Haziran'da düzenlenecek üç günlük "100 yılın ışığında Karadeniz Ereğli" Sempozyumunun, Facebook'ta açılacak özel sayfasında sunumlar canlı yayın formatında yayınlanacak. İzleyenler eş zamanlı olarak ya da diledikleri zaman konuyla ilgili katkıda bulunabilecek ve kendi görüşlerini aynı ortamda dile getirebilecekler, sorular yöneltebilecekler. İlgililer video, görsel ve bilgilere daha sonra da diledikleri zaman ulaşabilecekler. Böylece görsel bir Ereğli e-kitabı da doğmuş olacak. Sempozyum daha sonra İngilizce-Türkçe kitap olarak da bastırılacak ve uluslar arası ölçekte önemli kütüphanelerde yerini alması sağlanacak.

Yine bu özel sayfada, şehrin tarihine, kültürüne, sosyal ve ekonomik hayatına ışık tutacak, fotoğraf, gazete ve haber arşivi gibi materyallere yer verilecek. Konuyla ilgili katkıda bulunmak isteyenler de materyallerini paylaşabilecekler.

Bu kapsamda sanal bir fotoğraf sergisi düzenlenerek sayfada yayınlanması planlanıyor. Sempozyum sayfası üç günle sınırlı kalmayıp yaşayan, geliştirilen bir yapıya sahip olacak. Sempozyum kapsamındaki sunumların videolarına, sergilere, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin web sayfasında açılacak özel bölümden de ulaşılabilecek.

Kdz. Ereğli ilçesi 8 Haziran 1920'de Fransızlar tarafından ele geçirilmiş, ancak Ereğli halkının direnişi ile 18 Haziran 1920 tarihinde işgal sona erdirilmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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