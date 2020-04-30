Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu
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Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu
30.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi yönetimi fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini bildirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi yönetimi fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini bildirdi.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği "Dertler Paylaştıkça Biter Yeter ki İnan Buna" sloganıyla Ramazan ayında hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Kızılay Derneği Şubesi yönetimi hayırseverlerden fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini belirterek bu yardımların birinci elden bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Hayırseverlerin Ramazan ayında Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şubesi'ne destek vermek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bağışları için 0(507) 351 80 80 numaralı telefonu arayabilecekleri yada Kdz. Ereğli Ziraat Bankası TR 07 0001 0000 5100 0018 6873 32 IBAN hesabına nakit olarak para yatırabilecekleri duyuruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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