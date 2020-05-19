Kdz.Ereğli'de vaka sayısı 115'e yükseldi
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Kdz.Ereğli'de vaka sayısı 115'e yükseldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınının başlamasından bu güne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 115'yükseldi.

Kdz.Ereğli'de vaka sayısı 115'e yükseldi
19.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:08

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınının başlamasından bu güne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 115'yükseldi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak ve Ereğli'de de korona virüs salgını ile mücadele sürüyor. Kdz. Ereğli'de korona virüsü salgınının başlamasından bu güne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısı 115'e yükseldi. Korona virüs testi pozitif çıkan 115 kişiden 68'i tedavi gördüğü hastanelerden iyileşerek taburcu edilirken, 20 kişi ise hiç hastaneye yatmadan evinde tedavi ile hastalığı yenmeyi başardı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 2 olduğu belirtildi. Kdz. Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığına yakalananlarda vefat sayısı 4 iken, numune alınan 7 kişinin ise test sonuçlarının beklendiği dile getirildi. Yetkililer vaka sayısının artmaması için vatandaşların kalabalık yemek ve ev ziyaretinden uzak durmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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