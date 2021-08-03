Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde makilik alanda yangın çıkan kısa sürede söndürülürken rüzgarın zayıf olması büyük bir faciayı önledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde makilik alanda yangın çıkan kısa sürede söndürülürken rüzgarın zayıf olması büyük bir faciayı önledi.

Olay, ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi Gora mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bayram Kaya'ya ait tapulu arazide, iddiaya göre yemek yapıldığı sırada kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, patpat diye tabir edilen tarım araçlarıyla hemen bölgeye giderek yangına müdahale ettiler. Bu esnada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, polis ekipleri ile birlikte yangının çıkışıyla ilgili vatandaşlardan bilgi aldılar. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş 1 dönüm alanın yandığını ve ekiplerin müdahalesi ile yangının büyümeden söndürüldüğünü ifade etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kdz. Ereğli'de tarlada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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