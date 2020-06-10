Kdz. Ereğli'de STK'lar eğitim kampüsü için toplandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki oda ve dernek başkanları eğitim kampüsünün geleceğini değerlendirmek için bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki oda ve dernek başkanları eğitim kampüsünün geleceğini değerlendirmek için bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Başkanlığında saat 14.00'te gerçekleşen toplantıya Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurul Üyesi Özgür Erdoğan, MÜSİAD Karadeniz Ereğli, Kdz Ereğli Muhtarlar Derneği, Kdz Ereğli Ziraat Odası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şubesi, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, Madeni İşler ve Sanatkarlar Odası, Pazarcılar ve Tekel Bayileri Odası, Marangozlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası başkan ve yöneticileri katıldı.

Kdz. Ereğli TSO'dan yapılan açıklamada "Kdz Ereğli Kampus Alanının Geleceği" konusunun gündeme alındığı istişare toplantısının yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve katılımcıların tek tek söz olarak konu hakkındaki görüşlerini beyan ettikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca yakın bir zamanda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilerek kampüs konusunun detaylarının ele alınacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA