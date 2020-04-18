Kdz. Ereğli'de sokak ve caddeler köpüklü su ile yıkanıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafta sonunda ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri çalışmalarını yollar, caddeler köpük ile yıkandı, dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafta sonunda ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri çalışmalarını yollar, caddeler köpük ile yıkandı, dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulanırken Kdz. Ereğli belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. İhtiyaç sahiplerine sefer taslarıyla sıcak yemek taşındı, erzak kolileri dağıtıldı. Evden çıkamayanların temel ihtiyaçları için ekipler seferber oldu. Maske üretim atölyesinde üretim devam etti. Müzik aracı sokak sokak dolaşıp canlı müzik yayını yaptı. Sokak hayvanları yine unutulmadı. Hayvan besleme noktaları artırıldı. Şehrin 94 noktasına sokak hayvanları için yiyecekler, mamalar bırakıldı.

Kdz Ereğli Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarını daha da yoğunlaştırarak bütün ekiplerini seferber etti. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla ilgili müdürlükler hafta sonunda faaliyetlerini hızlandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Devrim Bulvarı'nı, Erdemir, Uğur Mumcu caddelerini, Yazar İlhami Soysal, Hasan Arslan sokaklarını ve Japon Pazarı yolunu köpük köpük yıkadı. Yıkama çalışmaları gece vardiyasında da devam edecek şekilde planlandı. Orhan Gazi caddesi, Kaneri ağzı, Atatürk bulvarı, çarşı içi, İnönü Parkı, Atatürk Anıtı çevresi, Meydan Başı caddesi ve Un pazarı, yıkanarak dezenfekte edilecek yerler listesinde yer aldı.

İşletme İştirakler Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de bu süreçte aktif çalıştı. 4 araç ve 15 personelle sıcak yemek hizmetine devam edilirken, 5 personel de 2 araçla gıda kolisi dağıtmayı sürdürdü.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek sokak hayvanları için çalışmaya devam etti. 15 besleme noktası dahil toplam 94 noktaya yiyecek ve su bırakıldı. Ayrıca, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 6 bakımevi personeli ve 1 veteriner hekimle hizmetlerine devam etti.

Zabıta Müdürlüğü, evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşmaya devam etti.

Kültür Müdürlüğü'nün organize ettiği müzik aracı sokak sokak dolaşarak canlı müzik yayını yaptı ve masal kahramanları kostümlü sanatçılar, pencereden bakan çocuklara minik gösteriler yaptılar.

Cumhuriyet Halk Evleri'ndeki maske üretim atölyesinde gönüllülerle birlikte maske üretimi devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA