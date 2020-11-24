Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:09
Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Aksoy yaptığı kısa konuşmada; "Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak kısıtlı sayıdaki kişiyle beraber bir çelenk sunma programı hazırladık. Kapalı alanlarda program hazırlamadık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın emirleri gereği genelde online olarak çevrimiçi eğitimlere öncelik veriyoruz. Büyün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı
Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı
Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yenice'de Öğretmenler Günü kutlandı
Yenice'de Öğretmenler Günü kutlandı
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı
Kahta'da Öğretmenler Günü kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Öğretmenler Günü Aliağa'da kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Fatih Artman Demet Özdemir Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Medya Galatasaray Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kdz.Ereğli'de Öğretmenler Günü kutlandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:11:50. #1.15#
title