Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak
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Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.

05.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:03
Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak

'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.


Posbıyık "Ereğli'de kadınlar 8 Mart için bir araya gelelim. Atatürk'e mektupları var. Haydi, gelin seslerine kulak verelim. Pazar günü 12.00'de Atatürk Anıtı önünde buluşalım. Kalbim, desteğim ve dostluğum onlarla. Orada olacağım. Hep beraber buluşalım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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