Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda içme suyu hattı yenileme ve yağmurlama hattı çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda içme suyu hattı yenileme ve yağmurlama hattı çalışmalarına devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, alt yapıyı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda devam ettiğini ifade etti. Koca yaptığı açıklamada "Kirmanlı Mahallesi Kale Sokak'ta İçme Suyu Şebeke hatlarında 500 metre uzunluğunda 190 mm çapında hat değiştiriliyor. Aynı zamanda yaklaşık 100 binada abone bağlantıları yenileniyor. Kepez Mahallesi Dağ Evleri'nde de 600 metre yağmurlama hattı yapıldı" dedi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli'de içme suyu ve yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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