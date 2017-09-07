Kdz. Ereğli'de Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi mahallelerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Hüseyin Uysal, yapılan çalışmaları yerinde takip etti.



Kdz. Ereğli Belediyesinin mahallelerde sürdürdüğü asfalt çalışmaları Kavaklık Mahallesi ve Bölücek Mahallesi ile devam ediyor.



Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Bulak, Deniz Koca ve Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ile birlikte Bölücek yolu üzerinde devam eden emisyon asfalt ve Kavaklık Mahallesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti.



Başkan Uysal, Kavaklık mahallesi 1. ve 2. Köprü bölgesinde vatandaşlarla da bir araya gelerek çaylarını içti.



Bu yaz sezonunda şuana kadar 40 bin ton asfalt döktüklerini belirten Başkan Uysal; "Çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor. Hava şartlarının müsaade ettiği sürece mahallelerimizdeki asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK