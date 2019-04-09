Kdz. Ereğli'de 18 Bekçi Göreve Başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan 40 bekçinin tanıtımı için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Türkiye genelinde yeniden başlatılan bekçi uygulaması kapsamında kısa süre önce Kdz Ereğli'de göreve başlayan 18 bekçi, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler ve bekçiler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Çorumluoğlu, bekçi projesinin başarılı olunacağına inandığını belirtti. Kaymakam Çorumluoğlu konuşmasında,"Sizler görevinizi iyi yaparsanız bu proje devam eder. Bekçinin en önemli özelliği o yöreyi tanımış olması, yerel olması. Bunun kendine göre avantajları olacak. Ama bunun yanında yerel çalışmanın bazen dezavantajları da oluyor. Dezavantajları nelerdir; daha düne kadar beraber çalıştığınız kişilerle gerek husumet olur, gerek lakaytlık olur bu tür kötü hadiselere de sebebiyet vermemek gerekir. Herkes görevini yapacak, o manada kendi arkadaşınız dahi olsa göreviniz neyse onu yapacaksınız. Çünkü bu üniformayı taşıyorsunuz, bu üniformanın hakkını da vereceksiniz. Ben bu çalışmada başarılı olunacağına gönülden inanıyorum. İçişleri Bakanlığımızın bu projesini destekliyorum açıkçası. Özellikle insanların gözü önünde olmanız itibariyle de bu çalışmalarda kendinize dikkat etmenizi de tavsiye ediyoruz. Çünkü polis, kaymakam, vali ya da bekçi aynı. Ben bekçiyi gördüm ayak ayak üstüne atmış olaya müdahale etmedi denildiği zaman bir tane arkadaşınızın yapmış olduğu bir hata hepinizin adının lekelenmesine sebep verir. İşinizin ve görevinizin kıymetini bilin. Devletimiz size bunun karşılığında bir ücret ödeyecek, devlet koruması içerisine gireceksiniz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz içinde sizin çalışmalarınızın başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ise Kaymakam Çorumluoğlu'na Ereğli'de bekçi sayısının 40'a tamamlanacağını belirtti. Emniyet Müdürü Kuyu konuşmasında, "Geçen hafta 15 kişi geldi, dün itibari ile de 3 arkadaşımız daha geldi. 1 arkadaşımız daha gelecek. Şu an için toplam sayımız 18, artı 1 ile de 19 olacak. 2. Dönem alımlar olduğu zamanda Ereğli'de bekçi sayımız 40'a tamamlanacak. 20 artı 20 ile düzenli planlama yapılmış bir şekilde olacak. Bekçilerimiz zaten 2 hafta oldu göreve başladılar. Eğitimlerini farklı şehirlerde olmak üzere tamamladılar"şeklinde konuştu.

Öte yandan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Polis haftasının içinde bulunduğunu belirterek tüm polis teşkilatının haftasını kutlayarak, görevlerinde başarı temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA