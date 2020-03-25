Kdz. Ereğli belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, korona virüs ile yoğun mücadelenin sürdüğü günlerde sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, korona virüs ile yoğun mücadelenin sürdüğü günlerde sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Olağan dönemlerde de sokak hayvanlarının aşılanması, beslenmesi konusunda düzenli olarak çalışan ekipler, virüs salgını nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, ilçe genelindeki 1 kedi evi ve 13 beslenme noktasında hayvanların mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Beslenme noktaları dışında kalan şehrin değişik yerlerine köpek ve kediler için ayrıca kuru mamalar bırakılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA