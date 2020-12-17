Kdz. Ereğli Belediyesi'nden bin çocuğa giysi yardımı
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Kdz. Ereğli Belediyesi'nden bin çocuğa giysi yardımı

17.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:31
Kdz. Ereğli Belediyesi'nden bin çocuğa giysi yardımı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Romacted programı kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi bin çocuğa giysi yardımı dağıtımlarını başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Romacted programı kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi bin çocuğa giysi yardımı dağıtımlarını başlattı.

Avrupa Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, Roman yurttaşların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak üzere 5 pilot ilde uygulanan ve Kdz. Ereğli Belediyesi'nin de pilot Belediye olarak yer aldığı Romacted programı kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımlarının dağıtımları başlatıldı.

Kent merkezi ve köyler dahil bin çocuğa yapılacak kışlık giysi yardımlarının ilk teslimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilgili mahalle muhtarlarına yapıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, katkıda bulunan giyim firmasına teşekkür etti. Dağıtımların mahalle ve köylerde tespit edilen çocuklara yönelik yapılacağını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Çantaların içerisinde, bu mevsim şartlarına uygun mont, kazak, pantolon, hırka gibi kışlık kıyafetler bulunmaktadır. Pandemi şartlarından dolayı burada bize talepte bulunan bir kaç çocuğumuz için takdimi gerçekleştireceğim. Fakat ekip arkadaşlarımız bizlere gelen talep doğrultusunda tek tek her mahalleye giderek çantaları çocuklara ulaştıracak." - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyesi'nden bin çocuğa giysi yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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