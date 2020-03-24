Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor - Haberler
Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel

Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek dağıtımı yapıyor.

24.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:25
Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek dağıtımı yapıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve korona virüs salgınından etkilenerek, işsiz kalan vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Aynı zamanda ilaç gibi ihtiyacı olan ailelere de gereken desteğin verileceğini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahibi vatandaşların alo 155'e zabıtayı aramalarını vurguladı. Posbıyık açıklamasında, "Kdz. Ereğli Belediyesi olarak korona virüse karşı büyük bir mücadele başlattık. Bütün personellerimizi ve pazar yerlerine dağıttık. Bütün hastaneler, okullar, arabalar sürekli olarak gece gündüz 6 ekiple çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu konuda personelimiz bütün gücüyle Ereğli halkının sağlığı için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 65 yaş üzeri evlerinde bekleyen Ereğlililer var. Bunlardan ihtiyaç sahibi olan, ekmek bulamayan, yemek bulamayan insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu anlamda belediyemiz bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları, sosyal birimlerimiz tek tek tespit etmeye başladı ve bu insanlara yemek gönderiyoruz. Memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısı, menü olarak mercimek çorbası, pilav ve sote tavuk bunlar evlere teslim ediliyor. Sefer taslarıyla aile sayısı kadar koyuyoruz. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla, adreslere elden teslim vermek suretiyle hijyenik bir ortamda bu yardımları yapıyoruz. Ancak bizim inancımıza göre sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlar yok. Günümüzde korona virüsten dolayı kapatan bir takım lokantalar var. Kıraathaneler var. Çayhaneler var. İşsiz kalan insanlarımız var. Bir lokantada çalışan bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancı ile ekmeğini, evine çocuklarına getiren bu insan bugün aç kaldı. İşsiz kaldı. Evine ekmek götürecek durumu yok. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor. İlla 65 yaş olması zorunlu değil. Genç insanlar da olsa, işsiz kaldılarsa yoksun durumdalarsa Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bunlara da çare buluyoruz. Belediyemize müracaat etsinler. Sosyal birimlerimiz ve zabıta evlerinde kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler. Aile sayılarını tespit edecekler. Ona göre onlara da yemek göndereceğiz. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmaksızın Ereğli'de bir tek insanın aç kalmasına, ekmeksiz kalmasına izin vermeden bütün ekiplerimle beraber, Ereğli Belediye Başkanı olarak bütün evlere ihtiyaç sahibi olan insanlara sıcak AŞ göndermeye devam edeceğiz. Bu sayı katlansa da, büyüse de diğer masraflarımızdan fedakarlık yapacağız. Ama asla Ereğli'de ihtiyaç sahibi evine yemek götüremeyen insanları aşsız bırakmayacağız. Yemeksiz bırakmayacağız. Kararlıyız. Nasıl dezenfektan işlerinde, hijyen konusunda hastalıktan koronadan korunmak için nasıl mücadele veriyorsak bugünden itibaren de Ereğli halkının evlerinde istirahat ettiği durumlarda aç kalmalarına izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda, bu insanlarımızın ilaca da ihtiyacı varsa herhangi bir sıkıntısı varsa bunları da karşılamak üzere hazırız. İhtiyaç sahibi insanlar Alo 155'e zabıtaya telefon etsinler. Bu hastalığı hep beraber, el ele vermek suretiyle yeneceğiz inşallah. Bunda en ufak şüphem yok. Hiçbir eve hasar verdirmeyeceğiz. Evlerinde ihtiyaç sahibi olan insanlar 'acaba ben yarın çocuklarıma ne yapacağım' diye düşünmesin. Arkalarında koskoca Kdz. Ereğli Belediyesi var. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Kdz. Ereğli halkına sesleniyorum. Sen yeter ki evde kal aşkım Ereğli" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Yılmaz Vural Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 16:09:00. #1.15#
title