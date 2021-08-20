Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı

Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Muharrem Ayının hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini dileyerek, vatandaşlara elleriyle aşure servisi yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl Muharrem ayında da sürdürdü. Çilekli kadın heykelinin yanında gerçekleştirilen aşure dağıtımında, vatandaşlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan aşureyi paylaştı.

Posbıyık, "Muharrem ayı, bereket ayı"

Başkan Posbıyık konuşmasında, "Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Aşure günü etkinliğimize hoş geldiniz. Muharrem ayındayız, aşuremizi hazırladık. Bu günler, birlik ve beraberlik günleri. Bu duygularla bir araya gelebilmek önemli. Ereğli'mize, memleketimize hayırlar ve bereket getirsin. Muharrem ayımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı'nın okuduğu duanın ardından Başkan Posbıyık, Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Hande Yener Cimilli İbo Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:41:04. #1.16#

title