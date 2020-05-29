Kdz. Ereğli Belediyesi 500 bin TL ikramiye ödedi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, işçi ve memur 297 personelin ikramiyelerini yatırdı.
29.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:21
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, işçi ve memur 297 personelin ikramiyelerini yatırdı. Başkan Posbıyık, "Personelimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasın" dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalışan 297 işçi ve memurun toplu sözleşmeden doğan 500 bin TL tutarındaki işveren ikramiyeleri banka hesaplarına yatırıldı.
192 memur, 97 işçi ve 8 sözleşmeli personeli kapsayan ikramiyeler 29 Mayıs Cuma gününden itibaren banka hesaplarından çekilebilecek.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Bu zor şartlarda birlikte önemli bir mücadele verdiğimiz personelimiz, ikramiyelerini aileleriyle birlikte güle güle harcasın" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA