Kdz. Ereğli Belediyesi 3 projenin yapımına başlıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski Belediye Binası olduğu yere Bilim, Kültür, Sanat Merkezi yapmak için 15 milyon bedelle 29 Temmuz'da ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski Belediye Binası olduğu yere Bilim, Kültür, Sanat Merkezi yapmak için 15 milyon bedelle 29 Temmuz'da ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Başkan Posbıyık ayrıca Göztepe Köprüsü ve otopark projesi, çarşı üstünün kapatılması ve çevre yolu projeleri ile ilgili olarak ta bilgiler verdi.

Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nin 15 Milyona mal olacağını dile getiren Posbıyık, Ereğli'de atılıma geçtiklerini ifade etti. Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Kdz. Ereğli, 2021, 2022 ve 2023'te altın yılını yaşayacak. Büyük bir atılıma geçiyoruz. Ereğli'yi şantiye alanına çevirmeye kararlıyız. Bu nasıl oluyor. CHP ve AK Parti grubunun birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve çok değerli çalışma arkadaşlarımın gece gündüz çalışmasıyla bu noktaya geliyoruz. İyi bir performans yakaladık ve hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Eski belediye binasının yerine yapacağımız Bilim, Kültür, Sanat Merkezi Projesi 15 milyon TL'ye mal olacak. Siz değerli meclis üyelerimizden aldığımız destekle 10 milyonluk bir kredi talebinde bulunduk İller Bankası'ndan ama henüz bu kredi bize verilmedi. Israrlı takiplerimize rağmen hala alamadık ama hiç önemli değil bizim paramız var.

İhaleye çıktık, bunun ihalesi her müteahhide verilmiyor arkeolojik kazılar olacağı için. 29 Temmuz'da ihalesi yapılacak. Turizm Bakanlığı'nın önerdiği müteahhitler ihaleye girecekler. Çalışmalarımız hazır, ihaleyi bekliyoruz. Ereğli'mize hayırlı olsun."

Çarşı üstü kapatılacak

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık çarşı içi üstünün kapatılarak gece geç saatlere kadar alışveriş yapma imkanına kavuşulacağını söyledi. Halkın akşamları çarşı içine giremediğini anlatan Başkan Posbıyık, "Geçmiş dönemimde çarşı içinin üstünü kapatmak için karar almıştım. Projeyi de yapmıştım ama nedenini bilmiyorum ara verdiğim dönemde çarşı üstünü kapatmadılar. Çarşı içine girdiğiniz zaman akşamları kimse giremiyor, karanlık, çoluk, çocuğuyla alışveriş yapamıyor. Geçmiş dönemde çarşı içinde bir demo yapmıştık. Buradan da edindiğimiz tecrübelerle yeni bir proje hazırladık. Kaplama malzemesi rezisdanslı olacak. Kar yağdığı zaman eriyecek karlar. İlk demodaki en büyük şikayet 'direkler dükkanların önünü kapatıyor' şeklindeydi. Yeni projede bunları da değerlendirerek üst katta direkleri halledeceğiz. Aşağıda her hangi bir sıkıntı olmayacak. Süratle projenin ihale dosyası hazırlanıyor. Çarşıdaki hem esnafımız hem vatandaşlarımız için pırıl pırıl, ışıklar içinde geç saatlere kadar alışveriş yapma imkanı olacak. Bu projemiz de şimdiden Ereğli'mize hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Göztepe köprüsü ve otopark

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentteki trafik sorununu çözmek için ant içtiklerini belirterek, "Göztepe Köprüsü üzerine 180 araçlık otopark yapacağız. Balı-hastane arası çevre yolu çalışmasına başladık" dedi.

Posbıyık, şunları söyledi: "Bu projeyi Demir Çelik yapacak, biz yapacağız gibi meseleler vardı. Arkadaşlarımız projeyi hazırladı. Köprüyü beton ve kirişlerle kaplamak suretiyle hem geçiş köprüsü hem de 180 araçlık otopark yapıyoruz. Projesi hızla devam ediyor, yakında ihaleye çıkacağız. Erdemi r caddesindeki trafik yoğunluğunu burayla çözmüş olacağız. Cadde üzerinde araç parkını burayı yaptıktan sonra kaldıracağız. Biz meclis üyelerimizle birlikte ant içtik. Ereğli'de trafik sorununu çözeceğiz."

"Çevre yoluna başladık"

Çevre yoluna başladıklarını belirten Posbıyık, ilçede alternatif yollar yaptıklarını ifade etti. Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Erdemi r yöneticileri, sağ olsunlar, kendilerine teşekkür ediyorum, bir paletli araç bize verdiler. Hastanenin ve Ahmetçikler'in oradan geçen bir çevre yolu yapıyoruz. Başladık, en azından iz bırakacağız. 18. madde uygulaması ile buralar halledildi bu yolların terkleri yapıldı, önümüzde engel yok. Çevre yolu üzerinden vatandaşlar Kepez'den veya Ören'den Hastaneye gitmek istedikleri zaman ya da çarşıya inmek istedikleri zaman sadece mevcut yolu kullanmayacaklar, bu yolları da kullanacaklar. Bu yaz açmayı planlıyoruz. İlk etapta önümüzdeki yaz da buralara serpme asfalt dökmeyi düşünüyoruz. Sıcak asfalta geçmeyeceğiz. Çevre yoluna fiilen başladık makineleri de aldık." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı