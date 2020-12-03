Kdz. Ereğli Belediyesi 2021'de suya zam yapmayacak
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Kdz. Ereğli Belediyesi 2021'de suya zam yapmayacak

03.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:02
Kdz. Ereğli Belediyesi 2021'de suya zam yapmayacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2021 yılı gelir tarifelerinin görüşüldüğü Aralık ayı meclis toplantısında suya zam yapmayacaklarını açıkladıKdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2021 yılı gelir tarifelerinin görüşüldüğü Aralık ayı meclis toplantısında suya zam yapmayacaklarını açıkladı

Kdz. Ereğli Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapılan ikinci oturum ile tamamlandı. Başkan Posbıyık, toplantıda suya zam yapmayacaklarını açıkladı.

2021 yılı gelir tarifelerinin görüşüldüğü toplantıda gündemdeki maddeler CHP ve AK Parti grubunun oy birliğiyle karara bağlandı. 2021 yılını kapsayacak belediye gelir tarifelerinin görüşüldüğü madde sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'Artan maliyetlere rağmen pandemi döneminde suya zam yapmak aklımıza dahi gelmedi' dedi.

Toplantıda, Çilek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin ulaşım ücretlerine zam yapılması talebi görüşülerek yüzde 8 ila 15 arasında zam yapıldı. AK Parti ve CHP grubunun oy birliğiyle 2,60 TL olan tam sivil biniş ücreti yüzde 15 artışla 3,00 TL, 1,90 TL olan öğrenci biniş ücreti yüzde 13 artışla 2,15 TL ve 3,00 TL olan kartsız nakit biniş ücreti yüzde 8,3 artışla 3,25 TL oldu.

Gündemdeki diğer maddeler de karara bağlanarak Aralık ayı meclis görüşmeleri tamamlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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