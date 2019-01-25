Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal Resmen BBP'de

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Büyük Birlik Partisi Zonguldak İl Başkanı Ahmet Çolak, Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik ve bazı yöneticileri ile birlikte Ankara'ya giderek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

BBP Genel Başkanı Destici Başkan Uysal'a BBP rozeti takarak Belediye Başkan Adaylığını onayladı. AK Parti'den istifa eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal BBP Partisine geçti. Başkan Uysal, bugün BBP Zonguldak İl başkanı Ahmet Çolak Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik parti yöneticileri Sabri Dinçer SMMM Serkan Günaydın, Mehmet Kervan ve İl Genel Meclis Üyesi Adayı Avukat Yusuf Kaan Yılmaz ile birlikte Ankara'ya gitti. İlk olarak Tacettin Dergahında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Uysal ve beraberindekiler dua ettiler. Daha sonra BBP Genel Merkezi'ne geçen Uysal burada Genel Başkan Mustafa Destici ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a BBP rozetini takarak belediye başkan adaylığını resmen onayladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA