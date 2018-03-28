Kdv Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını açarsanız altında kalırsınız. Siyasi ayakla ilgili tartışma yapacaksanız ne olur bir aynaya bakın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Partisinin önergesi üzerinde konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, FETÖ'nün siyasi ayağını AK Parti'ye sordukça ısrarla cevap verilmediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında, "FETÖ'nün siyasi ayağı sarayda oturuyor" dediğini belirten Özcan, AK Parti'nin bu söz üzerine ortalığı yıkması gerekirken, hiç şaşırmış gibi davranmadığını öne sürdü.

Özcan, "Sizin FETÖ'yle mücadele niyetiniz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak gibi. Bakın ADD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında nasıl bir bağ varsa, Ülkü Ocakları ile MHP arasında nasıl bir bağ varsa, PKK ile HDP arasında nasıl bir bağ varsa maalesef sizin de bu örgütle aynı şekilde bağınız var." ifadesini kullandı.

"FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını açarsanız altında kalırsınız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise FETÖ'yle ilgili mücadalede Türkiye'nin en büyük şansının, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı, milletini seven bir liderin bu mücadelede en önde bulunması olduğunu söyledi.

Turan, şöyle devam etti:

"Eğer bugün, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasaydı, sizin 17 Aralık'tan sonra bankalarında kuyruklarda beklemek ve gazetelerinde kuyrukta beklemek tarzınız devam etseydi bugün halen bu ülkede FETÖ bir numaralı tehdit olacaktı. Ama hamdolsun ki biz 17 Aralık'tan sonraki süreçte bunların ne yaptığını gördükten sonra çok büyük bir mücadeleye girdik. Bunu tüm dünya gördü.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını açarsanız altında kalırsınız. Siyasi ayakla ilgili tartışma yapacaksanız ne olur bir aynaya bakın. Vekil adayı yapıldı mı? Yapıldı FETÖ'cüler. Danışman yapıldı mı ceza alanlar? Yapıldı. Biz her seçimde bunları kovarak gardımızı alıp tedbir alarak büyük mesafe kaydettik. Ama CHP'nin şimdiye kadar böyle bir tavrını görmedik; aksine bunların örgüt olmaktan sonraki ilişkilerini tüm dünya bilir hale geldi."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Tanju Özcan'ın konuşmasını kabul edilemez bularak, kınadıklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Özcan'ın konuşmasındaki birtakım mukayeselerin fevkalade talihsiz ve yanlış örnekler üzerinden gittiğini belirterek, Özcan'ın düzeltme yapmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasette benzetmeler olacağını, siyasetin biraz hoşgörü olduğunu ve siyasetçilerin bir parça eleştiriye tahammül etmesi gerektiğini söyledi.

Altay, "15 Temmuz'da ben bir şey söyledim: Her yere sızan, sizin göz yumarak sızdırdığınız ve yerleştirdiğiniz, Genelkurmaydan yargıya, Milli Eğitimden Telekoma kadar sızdırdığınız ve hepinizin, hepimizin filmlerini çeken, seslerini dinleyen FETÖ konusunda sizin ayağınıza, elinize kimse su dökemez." dedi.

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı konuşmada "Siyasi ayak arıyorsanız Beştepe'de oturuyor" dediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, isterse Kılıçdaroğlu hakkında dava açabileceğini söyledi.