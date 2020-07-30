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KDV oranında indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde KDV oranında indirime gidildiğini açıkladı.

KDV oranında indirime gidildi
30.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde KDV oranında indirime gidildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Yuvarlak raptiye iş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yuvarlak raptiye yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak ayrıca, "KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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