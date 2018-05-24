Kdv Mükelleflerine Hasılata Dayalı Daha Basit Sistem

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, maliye alanında KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan daha basit bir KDV sistemi kullanma imkanı getirilecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"ne göre, mali disiplin için yeni dönemde kamu harcama ve gelirlerinde etkinlik artırılacak, mevcut harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

Kamu gelir politikası daha geniş bir vergi tabanında daha etkin ve büyümeyi destekleyecek şeklide uygulanacak. Sosyal yardımlarda adil erişim ve dağıtım sağlanacak. Bunun için söz konusu alanda hizmet veren kamu kurumlarının veri tabanlarının entegrasyonu tamamlanacak.

Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek, bunların kullanımında israf önlenecek, çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek. Kamu konutlarının, içinde oturan memurlarca satın alınmasına imkan sağlanacak.

Sağlık harcamalarının daha rasyonel bir temelde gerçekleşmesi sağlanacak, akılcı ilaç kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kamu ihale mevzuatı güncellenecek, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak.

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı şekilde reforma tabi tutulacak.

Taşınır rehini sistemi vergisel açıdan desteklenerek finansmana erişim kolaylaştırılacak.

Mükellef Hizmetleri Merkezi kurulacak

Ulusal düzeyde ve uzaktan çağrı sistemiyle işlemlerin yürütüldüğü bir Mükellef Hizmetleri Merkezi kurulacak.

Yeni kurulacak Risk Analiz Merkezi'nde sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerle ve kullananlarla daha etkin mücadele ederek, haksız rekabetin önüne geçilecek.

Katma Değer Vergisi mükelleflerine hasılat esasına dayanan daha basit bir KDV sistemi kullanma imkanı getirilecek.

Vatandaşların Hazine taşınmazlarıyla ilgili iş ve işlemleri elektronik ortamda yürütülecek, hisseli 20 bin Hazine taşınmazı hissedarlarına doğrudan satılacak.

Mülkiyet ihtilaflarının ortadan kaldırılması amacıyla üzerinde yapılanma olan 10 bin adet Hazine taşınmazı hak sahiplerine satılmak üzere belediyelere devredilecek.

Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi ve satışı kapsamında kalan 100 bin 2/B taşınmazı 160 bin kullanıcıya satılacak.

Satış, kira, irtifak hakkı ve yatırım teşvik amaçlı olarak oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek 50 bin Hazine taşınmazı, web sitesinde ilana çıkılmak suretiyle vatandaşlara arz edilecek.

Yeni bir kayıt dışı ile mücadele programı uygulanacak

Kayıt dışılığın azaltılması için de yeni bir mücadele programı uygulanacak.

Sosyal güvenlik sisteminde denetim etkinliği ve yabancı işgücünün kayıtlı istihdamı artırılacak, kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalması teşvik edilecek.

Elektronik ticarette vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için düzenleme yapılacak, kayıt dışı istihdam yüzde 33,6'dan yüzde 28'e düşürülecek.