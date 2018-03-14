Kdv Kanunu Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulması gerektiğini belirterek, " Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz indirimli oran uygulanan, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Beklenen amacı sağlayamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız."dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Vatandaşın yararına ve herkesi ilgilendiren son derece önemli bir düzenleme yaptıklarını dile getiren Ağbal, tasarının yasalaşması halinde, sonraki döneme devreden KDV'nin iadesi nedeniyle 2020 yılından itibaren 9 milyar liralık bir vergiden vazgeçeceklerini bildirdi.

Tasarının, vergi, KDV mükelleflerinin vergi yükünü azalttığını ifade eden Ağbal, mevcut kanuna göre radikal değişiklikler yaptıklarını kaydetti. Ağbal, kanunun yürürlüğe girdiği 1985'ten beri özel sektöre, "Her ne olursa olsun, yüklenim KDV'si varsa, bu KDV'yi de satışlar üzerinden gideremiyorsanız, bu maliyete, vergi yüküne siz katlanmak zorundasınız." denildiğini, burada örtük bir vergileme olduğunu söyledi.

Tasarının, vergi adaletine hizmet ettiğini vurgulayan Ağbal, ne kadar çok yatırım yapılırsa devletin daha çok KDV aldığını belirtti. Ağbal, KDV Kanunu'nun amacının, yatırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı vergilemek değil, nihai tüketiciyi vergilemek olduğunu kaydetti.

"Kartopu gibi büyüyor"

Ağbal, 167 milyar liralık sonraki döneme devreden KDV bulunduğuna işaret ederek, bunun kartopu gibi büyüdüğünü, işletmeler üzerinde yükü artırdığını söyledi. Ağbal, bugün buna müdahale etmemeleri halinde 5 yıl sonra müdahale ettiklerinde 300 milyar lira olacağını bildirerek, tasarının vergi yükünü aşağı çektiğini dile getirdi.

İadelerin çok titiz şekilde incelenerek yapılacağını ifade eden Ağbal, sistemin, belge düzenini yerleştireceğini, daha fazla e-fatura, e-arşiv kullanılacağını kaydetti. Ağbal, vergilerin kanunla konulup, idareyle toplanıldığını anlattı.

Ağbal, Ankara Yenimahalle'de risk analiz merkezi kuracaklarını ifade etti.

Bütün ülkelerde oran indirimleri, istisnaları olduğuna işaret eden Ağbal, Türkiye'deki istisnaların diğer ülkelerden çok daha geniş değil, daha dar bile olduğunu söyledi.

İki aşamalı bir çalışma yaptıklarını, ilkinin yasal düzenleme olduğunu belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci aşama oran çalışması. Gelir İdaresi Başkanlığımız ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz, indirimli oran uyguladığımız bütün uygulamaları, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Bu indirimli oran uygulamalarından beklenen amacı sağlamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız.

İndirimli oran uygulamaları ile istisna uygulamaları sistemi bozan uygulamalar. KDV uygulamasının doğasına ters uygulamalardır. Bu zincirin, hiçbir aşamasının koparılmaması lazım. Devlet, sosyal, ekonomik bir amaçla, bir imkan sağlamak istiyorsa bunu nakit teşviklerle vermeli. KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulmalı. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı birkaç ay içinde tamamlayacağız. İki aşamalı hedeflerimiz var; 1 Ocak 2019'a kadar yapacaklarımız var, indirim ve iadede yeni sisteme geçiyoruz. Bir de 1 Ocak 2020'ye kadar yapmamız gerekenler var."

"Prangayı sökeceğiz"

Ağbal, tasarının, orta ve uzun vadede ülke ekonomisine güç katacağını, ekonominin, firmaların üzerindeki ayağındaki prangayı sökeceklerini dile getirdi.

Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 167 milyar lira olan sonraki döneme devredilen KDV ile ilgili yanlış anlaşılma var. Mükelleflerin incelemeleri tamamlanmış, iade edilmesi gereken bir alacağı değil. Sadece indirim olarak beyannamede gösterilen bir tutar. İncelemeye tabi tutulsa, zaten bunun bir kısmının indirim konusu yapılmadığı görülecek. Bu, mükelleflerin bugün almaları gereken bir tutar değil. Bu tutar, donuk bir tutar değil. Bugün 167 milyar lira olan tutarın bir kısmını işletmeler, 2018 yılı içinde satışlarıyla alacaklar. Sorun, dönen sistem sürekli büyüyor. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle oluşan 167 milyar liranın içinde, 16 bin 150 işletmenin KDV iade alacağı 1 milyon liranın üzerinde."