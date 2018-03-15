Kdv Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi (2)

Yatırım, üretim ve ihracatın teşvikine yönelik gerçekleştirilen yapısal reformların devamı niteliğindeki Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı, KDV istisnalarının kapsamını genişletiyor.

TBMM Başkanlığına sunulan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları "hasılat esaslı vergileme sistemi" getiriyor.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre, vergilendirilen mükelleflerin kazancının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV gelir olarak dikkate alınacak.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacak.

Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacak.

Grup KDV mükellefiyetinde verginin ödenmesinden, gruba dahil olanların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere, nezdinde grup KDV mükellefiyeti tesis edilenler tarhiyata muhatap tutulacak.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nca iadesi gereken vergi 3 ay içinde iade edilmezse, bu tutarlara 3 aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, ret ve iadesi gereken vergiyle birlikte mükellefe ödenecek.

- Oyun yazılımına KDV'den muafiyet

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV'den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılacak.

KDV'ye tabi olanların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim hizmetleri dolayısıyla adlarına yaptırılmış KDV mükellefiyeti, yıl sonuna kadar bunların iktisadi işletmeleri adına yapılacak mükellefiyet ile kapatılacak.

Bu mükelleflerin, vergiye tabi işlemleri nedeniyle yıl sonuna kadar yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri vergiler, iktisadi işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek. KDV mükelleflerinin, ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikte olmayan teslim hizmetleri dolayısıyla yüklendikleri vergi indirim konusu yapılamayacak. İade, devlet iç borçlanma senedi ihracı yoluyla da yapılabilecek. Bu işlem, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek kamu bankalarına özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek gerçekleştirilebilecek.

KDV iadesine dayanak rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla giderilemeyen KDV, ayrı bir hesapta izlenecek. Bu hesapta izlenen tutar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ödenecek KDV ile iade edilecek KDV'ye, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerine göre yapılacak mahsup dışında, sonraki dönemlere devrolunmayacak, iade edilmeyecek.

Maliye Bakanlığı, ayrı bir hesapta izlenen KDV'yi, bütçe imkanlarını dikkate alarak uygun gördüğü zamanlarda, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre kısmen ya da tamamen iade edebilecek. Bakanlık ayrıca, mükellefin vergi dairesine olan borçlarına, borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak mahsup ettirmeye, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye, iadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya, iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye de yetkili olacak.

Bu hesapta izlenen KDV'nin kısmen veya tamamen iadesi uygun görülürse, talep edilmeyen vergi, hiçbir suretle indirim ve iade konusu yapılamayacak, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olamayacak.

KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olacak. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabilecek.

Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere de belirli sınırlar dahilinde Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu olacak.

- Gümrüksüz satış mağazaları

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara ve bunların depolarına yapılan teslimler, KDV ve ÖTV'den istisna olacak. Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen, beyan edilen ÖTV, ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına, daire başkanı, grup başkanı ve devlet gelir uzman yardımcısı kadroları, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatına vergi müfettiş yardımcısı kadroları ihdas edilecek.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulacak.

Tasarı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarının giriş ücretleri ve yıllık üye aidatlarını da yeniden düzenliyor.

- Plakalardaki değer artışı kazancı

Buna göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Söz konusu kazançlar, "değer artışı kazancı" olarak vergilendirilmeyecek. Madde yürürlüğe girmeden önce gerçekleşen değer artışı kazançlarına ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılamayacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacak.

- Üniversite hastanelerinin borçları

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibariyle ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

İlgili döner sermaye işletmesi tarafından Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2020 Ocak ayından itibaren, 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilecek.

(Bitti)