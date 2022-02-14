Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranı, bugün itibarıyla alışveriş fişlerine yansımaya başladı. İndirim sonrası dün yapılan 241,75 liralık alışveriş bugün 227,20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir ücret farklı oldu. Peki, KDV kaldırıldı mı? Hangi ürünlerde KDV indirimi oldu?

HANGİ ÜRÜNLERDE KDV İNDİRİMİ OLDU?

Dün akşam farkı görmek için çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynirden oluşan 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten zabıta memuru Volkan Küp ise, "Temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı bugün itibariyle yüzde 1'e düşürüldü. Bununla alakalı biz dün akşam bir alışveriş gerçekleştirdik. Bu alışverişimiz temel ihtiyaç malzemeleri olan tuz, yağ, çay şeklindeydi. 11 kalem toplam malzeme alındı. Bu sabah tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e düştüğünü görüyoruz. Dün yapılan alışveriş 241, 75 lira olurken, bugün aynı alışveriş 227, 20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir rakam farklı oldu" diye konuştu.

MARKET ÇALIŞANLARI GECEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mağaza müdürü Salim Tüysüz ise, "Bugün itibariyle uygulanmakta olan KDV indirimini biz ekip olarak geceden başlayıp, bugün mesai başlangıcına kadar müşterilerimizin en uygun fiyatı alabilmeleri adına yönlendirmelerimiz yapıldı. Kasalara fiyatlarımız gönderildi. Bu durum fiyatlara çok iyi yansıyacak çünkü tüketicinin alım gücü zayıflamıştı onun için devletin böyle bir fiyat politikası bizce uygun" ifadelerini kullandı.

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