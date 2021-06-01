KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?

KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda KDV indirimi uzatıldı mı? sorusu da yanıt buldu.

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli oldu. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla son bulan KDV indirimleri hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene yaymlanan genelgeye göre KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

HAZİRAN 2021 KDV İNDİRİMİ DETAYLARI

Pandeminin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ile KDV indirimine gidilmişti. Çok sayıda hizmette KDV indirimi yapılırken Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KDV indirimi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile konaklama, yeme-içme, sinema-tiyatro-müze hizmetleri için KDV oranı 01.06.2021 tarihine kadar %1 olarak belirlenmiş ve 01.06.2021 tarihi itibariyle tekrar %8'e çıkartılması kararlaştırılmıştı.

30/4/2021 tarihli ve 3931 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; geceleme hizmetlerinde KDV oranı, 1-30/6/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %1 olarak uygulandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Beren Saat İlker Kaleli
Spor Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:59:31. #1.14#

title