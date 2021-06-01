KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda KDV indirimi uzatıldı mı? sorusu da yanıt buldu.

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli oldu. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla son bulan KDV indirimleri hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene yaymlanan genelgeye göre KDV indirimi uzatıldı mı? Haziran 2021 KDV indirimi detayları açıklandı mı?

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

HAZİRAN 2021 KDV İNDİRİMİ DETAYLARI

Pandeminin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ile KDV indirimine gidilmişti. Çok sayıda hizmette KDV indirimi yapılırken Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KDV indirimi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile konaklama, yeme-içme, sinema-tiyatro-müze hizmetleri için KDV oranı 01.06.2021 tarihine kadar %1 olarak belirlenmiş ve 01.06.2021 tarihi itibariyle tekrar %8'e çıkartılması kararlaştırılmıştı.

30/4/2021 tarihli ve 3931 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; geceleme hizmetlerinde KDV oranı, 1-30/6/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %1 olarak uygulandı.