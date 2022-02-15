KDV İndirimi ile ilgili denetlemeler başladı

GAZİANTEP (Bültenler) - Buna göre % 7 olarak fiyatlara yansıyacak olan KDV indirimi bugün itibarı ile uygulanmaya başlanacak.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oluşacak indirimleri yerinde görmek için marketleri denetlemeye başladı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceliyor.

Denetlemeler esnasında bir konuşma yapan Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy,12 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği % 8 olan KDV kalemlerinin % 7 oranında indirimle % 1 olarak fiyatlara yansıtılacağını vurguladı. İndirim uygulanacak olan ürünlerin sebze, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacağını dile getiren İncesoy, indirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik olarak market ve bakkallarda Gaziantep Büyükşehir ve ilçe Belediyeekipleri ile birlikte denetlemelere başladıklarını bütün bu ürünlerde % 1 KDV uygulanıp uygulanmadığını denetlediklerini sözlerine ekledi. Tüm marketlere bugün akşama kadar fiyat ayarlamalarını yapmaları için işletmelere süre verdiklerini ifade eden İncesoy, yarından itibaren de % 1 KDV indirimi ile ilgili denetlemelere devam edeceklerini ve cezai işlemlere başlayacaklarını vurguladı.

Bültenler - Güncel