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KDV indirimi denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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KDV indirimi denetimleri sürüyor

Kocaeli'de zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başlattığı denetimlere devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başlattığı denetimlere devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Ekipler, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti. - KOCAELİ

KDV indirimi denetimleri sürüyor

KDV indirimi denetimleri sürüyor

KDV indirimi denetimleri sürüyor

KDV indirimi denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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