KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
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KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kilis'te, denetim gerçekleştirildi.

KARABÜK (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kilis'te, denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren temel gıda ürünlerinin satıldığı marketleri denetledi.

KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı.

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Karabük, Ticaret, Zabıta, Güncel, Haberler

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