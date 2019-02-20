Kdv İadesi Tebliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile ilgili "İş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu adımın, 2019 öncesinde biriken KDV iadelerini de kapsayacak ilave bir düzenleme ile tamamlanacağına inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV Genel Uygulama Tebliği'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konu ile ilgili değerlendirmesinde "KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğ, piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç oluşturacak" dedi.

Avdagiç, düzenlemeyle birlikte Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenecek olmasının işletmelere yeni bir finansman imkanı oluşturacağını ve bu konudaki belirsizliği de ortadan kaldırarak iş dünyasının nakit planlama kabiliyetini arttıracağını kaydetti.

Avdagiç, "KDV alacağının iadesini talep eden firma, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve gerekli belgeleri sunacak. Ardından KDVİRA sisteminden yapılacak sorgulama ile KDV iadesi ön kontrol raporu üretilecek. 10 iş günü içinde de mükellefe KDV iadesi gerçekleştirilecek. Düzenleme Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek. Hükümetimiz bu uygulamayla birlikte KDV iadesi meselesine hızlı ve köklü bir çözüm getirerek, iş dünyasına verdiği sözü tuttuğunu ve yanımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu adımın, 2019 öncesinde biriken KDV iadelerini de kapsayacak ilave bir düzenleme ile tamamlanacağına inanıyoruz. Geçmiş yıllardaki KDV alacaklarının da reel sektöre geri dönmesiyle birlikte Türkiye'de KDV iadesi meselesi tamamen gündemimizden çıkacak ve iş dünyası kendi öz kaynağı olan bu likiditeye düzenli ve en hızlı şekilde ulaşabilecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA