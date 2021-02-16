KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasına kara yoluyla yük taşımacılığı ve reklam hizmetleri dahil edildi
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KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasına kara yoluyla yük taşımacılığı ve reklam hizmetleri dahil edildi

16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:51
KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasına kara yoluyla yük taşımacılığı ve reklam hizmetleri dahil edildi

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri, Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri, Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi.

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları ile bazı mükelleflere alımlarında, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeksizin doğrudan Gelir İdaresine ödemeleri konusunda sorumluluk verildi.

Düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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