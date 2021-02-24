KDTP Genel Başkanı Damka, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
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KDTP Genel Başkanı Damka, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

24.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:38
KDTP Genel Başkanı Damka, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Edirne'ye gelen Damka, Vali Canalp'i ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Damka, ziyaret sonrası heyetle birlikte valilikten ayrıldı.

Heyette Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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