Kdp ve Kyb Arasında Anlaşma Sağlandı

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KDP'den üst düzey bir heyetin KYB'nin politbüro üyeleriyle Süleymaniye kentinde bir araya gelmesi

KDP Politbüro Sözcüsü Mahmud Muhammed'in basın açıklaması

KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire'nin basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den üst düzey bir heyet, KYB'nin politbüro üyeleriyle Süleymaniye kentinde bir araya geldi.

Görüşme sonrası KDP Politbüro Sözcüsü Mahmud Muhammed ve KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, ortak basın toplantısı düzenledi.

KDP Sözcüsü Muhammed, iki parti arasındaki ihtilafların ortadan kaldırılması için daha önce kurulan parti komisyonlarının büyük oranda sorunları çözdüğünü, bugün de karşılıklı anlaşma içinde kalan diğer konuları çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

KYB Sözcüsü Pire de Kerkük için bir valinin seçilmesi meselesine değinerek, "Siyasi partiler ve orada yaşayan etnik unsurların da rıza göstereceği bir aday belirlenmelidir. Kerkük küçük bir Irak'tır ve birçok etnik unsuru içinde barındırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA