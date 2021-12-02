KDP, seçim sonuçlarına müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), seçim sonuçlarına "müdahale edilmesi, değiştirilmesi ve ihlallerin yapılmasını" kabul etmediklerini belirtti.

KDP Politbürosu,10 Ekim'de yapılan Irak erken genel seçimlerinin iki gün önce açıklanan nihai sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyasi bir kararla, Cumhurbaşkanı ve Yüksek Yargı Kurulu Başkanı'nın müdahalesine kadar Irak'taki erken seçimler temiz ve demokratik bir şekilde sonuçlanmıştı. Ancak yasal olmayacak şekilde, sonuçları bazı tarafların lehine sonuçlandırmak için itiraz süreci uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

KDP'nin seçim sonuçlarına "müdahale edilmesi, değiştirilmesi ve ihlallerin yapılmasını" kabul etmediği belirtilen açıklamada, "El konulan haklar iade edilmelidir." dendi.

Yasal yollardan adım atılacağı belirtilen açıklamada, partinin ileriki süreçte de nasıl bir adım atılacağını duyuracağı kaydedildi.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 30 Kasım'da seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamıştı.

Açıklamada, daha önce duyurulan ilk seçim sonuçlarına göre Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik olduğu duyurulmuştu.

Irak resmi haber ajansında yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 31 sandalye elde etmişti.

Nihai olmayan sonuçlara göre ise KDP'nin meclise 33 milletvekili gönderdiği açıklanmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri

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