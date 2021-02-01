KDP'li yetkili, Sincar'ın PKK için "ikinci Kandil"e dönüştüğünü söyledi

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşmanın yerine getirilmediğini, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığının arttığını ve ilçenin "ikinci Kandil" haline geldiğini ifade etti.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşmanın yerine getirilmediğini, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığının arttığını ve ilçenin "ikinci Kandil" haline geldiğini ifade etti.

Kaçak, PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak Sincar Anlaşması ve bölgedeki PKK varlığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sincar Anlaşması'na ilişkin hiçbir adım atılmadığını ve durumun daha da kötüye gittiğini belirten Kaçak, "(Sincar'a) Daha fazla Haşdi Şabi güçleri geldi. Hizbullah gibi örgütler de artık orada bulunuyor. Hiçbir adım atılmadı, anlaşma yerine getirilmedi." diye konuştu.

Kaçak, PKK'nın Sincar'daki varlığının arttığına dikkati çekerek, "Irak hükümeti, Suriye'den daha fazla güç ve militan getirmesi için PKK'ya kolaylık sağlamış, yol açmış. PKK ile Haşdi Şabi arasında anlaşma var. Daha çok güç getirecekler ve işgal edecekler." ifadelerini kullandı.

Sincar'ın PKK için "ikinci Kandil"e dönüştüğünü belirten Kaçak, "(Sincar) Onun için ikinci Kandil'dir. Günden güne daha çok kuvvetleniyor." dedi.

Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan