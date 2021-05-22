KDK, YKS'de engelli öğrencilere iki soru kitapçığı verilmesini sağladı
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KDK, YKS'de engelli öğrencilere iki soru kitapçığı verilmesini sağladı

KDK, YKS'de engelli öğrencilere iki soru kitapçığı verilmesini sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek engelli bir öğrencinin mağduriyetini giderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek engelli bir öğrencinin mağduriyetini giderdi.

YKS'ye girecek olan engelli bir öğrenci, ÖSYM tarafından 2021 YKS kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engellilere her aşama sınavda birbirinin aynısı olan kitapçıklardan, okuyucuya 1 tane, sınava katılan adaya 1 tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. Başvuruyu alan KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. KDK'nın görüşmelerinin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.

2021 YKS'de engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı uygulaması yapılacak ÖSYM Başkanlığı KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021 YKS okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını ve 2021 YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisini verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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