KDK'ya en çok şikayet edilen kurum mahalli idareler oldu

15.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:18

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 2019 yılı raporuna göre mahalli idareler en çok şikayet edilen kurum, İstanbul ise en çok şikayet eden il oldu.



Kamu Denetçiliği Kurumu, 2019 yılı raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sundu. Rapora göre kuruma ilk şikayetin alındığı 2013'ten bugüne 80 binden fazla başvuru yapıldı. 2019 yılında KDK'ya yapılan 20 binden fazla şikayet başvurusunun bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttığı gözlendi. Bu rakamlar Ombudsman'ın vatandaş tarafından benimsendiğini ortaya koyarken, www.ombudsman.gov.tr üzerinden kuruma kolay başvuru yapılmasının etkili sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Ombudsmanlığın tavsiye niteliğinde olan kararlarına idarelerin uyum oranında önemli bir başarı sağladığı da raporda öne çıkan konulardan biri oldu. 2013 yılında kurumun tavsiye kararlarının sadece yüzde 20'sine uyan idareler, 2019 yılında tavsiye kararlarının yüzde 75'ini kabul ettiler. Oldukça yeni bir kurum olmasına rağmen yüz yıllık geçmişe sahip Avrupa ombudsmanlarının yüzde 80'lik uyum oranına yaklaşıldığının altının çizildiği raporda, 2020 yılı hedefleri arasında kararlara uyum oranında Avrupa ortalamasının üzerinin hedeflendiği belirtildi.



100 binden fazla vatandaşa hukuki danışmanlık veren hak arama kurumu KDK, 100 üniversitede Ombudsmanlık kulübünün kurulmasına da öncülük etti. Kurumun Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2019 yılı boyunca 32 üniversitede konferans verdi, dört Avrupa ülkesine giderek gurbetçilerle buluştu, 26 ülkenin büyükelçileriyle görüştü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin ilk yönetim kurulu başkanı seçildi.



KDK doğrudan demokrasinin en önemli aracı haline geldi



İnsanı merkeze alan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim oluşturmaya çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyetlerinin idare aleyhine açılacak on binlerce davayı önlemiş olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Yargının yükünü hafifleten Ombudsmanlığa en çok şikayet edilen dördüncü konu olan yerel hizmetlerin denetlenmesi sayesinde KDK doğrudan demokrasinin aracı haline geldi. Kamu personel rejimi, adalet-milli savunma-güvenlikle çalışma ve sosyal güvenlik konularının en çok şikayet alan üç konu olduğu sıralamada mahalli idareler en çok şikayet edilen kurum, İstanbul en çok şikayet eden il oldu.



2.5 milyon kamu çalışanı iyi yönetim dersi alacak



KDK, 2020 yılındaki en önemli hedefi olarak iyi yönetim ilkelerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca benimsenmesini belirledi. Kurum, bunun için 2.5 milyon kamu görevlisine eğitim vermeyi kararlaştırdı. Eğitimler sayesinde idareye karşı vatandaşın açtığı davaların azalması ve kamu görevlilerinin halka karşı davranışlarının ideal konuma getirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA