KDK uyardı: "Adınıza açılan hatlara dikkat edin"

05.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:05

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) şikayette bulunan bir vatandaşın bilgisi dışında üzerine kayıtlı 10 GSM hattı numarası çıktı. KDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için tavsiye kararı verdi.



Ankara'dan KDK'ya başvuran bir vatandaş, e-devlet üzerinden yaptığı sorgulama neticesinde adına 13 adet pasif, bir adet aktif olmak üzere 14 adet GSM abonelik kaydı olduğunu gördü. Bu kayıtlardan dördünü kendisinin yaptığını ifade eden vatandaş, kalan 10 hattın bilgisi ve rızası olmadan kimliğine ait fotokopi, sahte adres ve imzayla GSM bayileri tarafından açıldığını tespit etti. Şikayetçi vatandaş, adına hat veren GSM şirketleriyle irtibata geçerek hatlara ilişkin abonelik sözleşmelerini ve dayanak belgeleri talep etti ancak şirketlerden cevap alamadı. Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) başvuran vatandaş, 10 adet sahte hat aboneliğinin üzerinden düşülmesi ve gerekli belgelerin GSM şirketlerinden alınarak tarafına gönderilmesini istedi. BTK'nın beş adet abonelikle ilgili kayıtları kendisine gönderdiğini, diğer hatlarla ilgili belgeleri de işletmecilerden istemesi gerektiğini belirtmesi üzerine vatandaş KDK'ya başvurdu. Vatandaş, adına açılan hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri ve dayanak belgelerin tarafına gönderilmesini, 10 adet sahte hat aboneliğinin ve IMEI numaralarının üzerinden düşülmesini istedi.



KDK: "Denetimler Sıklaşsın, cezalar caydırıcı olsun"



KDK, şikayet üzerine yaptığı incelemede öncelikle BTK'dan konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. BTK kuruma gönderdiği cevabi yazıda işletmecilerin yani GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerini usulüne uygun olarak tesis etmekle yükümlü olduklarını, kendisinin de denetim yaparak ihlaller üzerine para cezası uyguladığını söyledi. Ombudsman, yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde mobil telefon işletmelerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, bayilerin mevzuat dışı faaliyetlerine caydırıcı nitelikte cezalar getirilmesi için BTK'ya tavsiye kararı verdi. Kararda ayrıca aynı ay içerisinde bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlamasına uymayan işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanması ve yapılan abonelik sözleşmelerinin bir kopyasının kağıt ya da uygun elektronik yolla aboneye verilmesinin gerekliliği yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA