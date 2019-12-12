KDK, sözleşme yapılmadan alınan atık toplama bedelini hukuka aykırı buldu

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), abonelik sözleşmesi yapılmadan iş yeri sahibinden alınan "evsel katı atık toplama bedeli"nin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'daki iş yeri sahibi, Malkara Belediyesince evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin mevzuatta belirtilen şekilde "abone yapılmadan tahakkuk ettirildiği" gerekçesiyle kuruma başvurdu.

Şikayetçi, başvurusunda bu bedelin hangi mevzuata göre düzenlendiğinin belli olmadığını, kendisi gibi iş yeri sahiplerinin mağdur duruma düşürüldüğünü öne sürerek, tahakkuk ettirilen bedelin iptalini istedi.

Başvuru üzerine KDK'nin belediyeden talep ettiği bilgi ve belgelere karşılık gönderilen cevap yazısında başvurucunun üç veya daha az çalışanı bulunan iş yerinin sahibi olduğu, evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti için şikayetçiyle abonelik sözleşmesi yapılmadığı belirtildi.

Cevap yazısında belediye tarafından 2018'de hazırlanan kılavuzda yer alan hükümle abonelik yapılmadan doğrudan iş yeri sahiplerinden bu bedelin talep edildiği bildirildi.

Belediye, KDK'ye verdiği yazılı cevapta evsel katı atık bedelinin kamu alacağı olduğundan bahisle ödeme emri düzenlediklerini, belediyenin iş yeri sahiplerinden bu bedelin su ve diğer aboneliklerden farklı olarak tahsil edilmeye başlandığını ve uygulamanın 2018'deki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan kararı müteakip yapılmaya başlandığını kaydetti.

"Talep edilen bedel hukuki değil"

KDK, inceleme ve araştırmalar neticesinde mevzuata aykırı olarak abonelik sözleşmesi kurulmadan işlem tahsis edildiği gerekçesiyle Malkara Belediyesinin işlemlerinin hukuka uygun olmadığı tespitinde bulunarak belediyeden iptalini istedi.

KDK, söz konusu abonelik alacağının "amme alacağı" olarak değerlendirilerek, ödeme emriyle takip edilmesinin de mevcut mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetçi hakkında tesis edilen işlemlerin iptali tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA