Kdk'nin Tavsiyesi ile Engelli Vatandaşın Mağduriyeti Giderildi

Engelli vatandaşın Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğüne tayini, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderdiği tavsiye kararı üzerine gerçekleşti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Gümrük Müdürlüğünde görev yapan engelli vatandaş, rahatsızlığından dolayı çok az gördüğünü, yüzde 45 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğunu, günlük yaşantısında zorlandığını ve engellilik durumu nedeniyle Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin yanına gidebilmek için yer değişikliği talep ettiğini belirterek, hiçbir dilekçesine cevap verilmediğini ifade etti.

Vatandaş, engelinden dolayı Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğüne atamasının yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

KDK'nin kararı üzerine Bakanlık mağduriyeti giderdi

Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvuranın, engelinden dolayı atanma talebinin idare tarafından reddedilmesinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, dolayısıyla talebin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda talebi haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın, Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğüne atamasının yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun kararı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, başvurucunun mağduriyetini gidererek atamasını gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yer değişikliği işlemini, Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirdi.