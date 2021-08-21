KDK'nin girişimiyle "çöp taksi" ifadesi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bir belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerindeki "çöp taksi" ifadesi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bir belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerindeki "çöp taksi" ifadesi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerinde "çöp taksi" yazıldığını, bölgede bulunan taksi esnafı olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

Yolcusu insan olan taksi ifadesinin çöple birlikte kullanılmasının üzüntüye sebebiyet verdiğini beyan eden başvurucu, çöp toplama araçlarına başka isim verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözülmesi için ilgili belediyeyle görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından araçların üzerinde yer alan "çöp taksi" ibaresi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.

Yönü vatandaşın evine dönük MOBESE kamerasının açısı değiştirildi

Elazığ'da da bir vatandaş, evinin hastaneye yakın olduğunu ve hastane girişinde bulunan MOBESE kamerasının mutfak dahil tüm odalara baktığını belirterek, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Vatandaşın MOBESE kamerasının evinin balkonunun önünden kaldırılması talebini inceleyen KDK, vatandaşı haklı buldu. KDK, mağduriyetin giderilmesi için Elazığ Valiliği ile görüştü.

Valilik, özel hayatın gizliliği ilkeleri kapsamında kamera açısının söz konusu binayı görmeyecek şekilde ayarlandığı bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir