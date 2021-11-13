KDK'nın aracılığıyla bursun öğrenim kredisine çevrilmesi sonucunda yanlış hesaplanan borç düzeltildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aracılığıyla bursun öğrenim kredisine çevrilmesi sonucunda yanlış hesaplanan borç düzeltildi.

Başvurucu, 2011 yılında almaya başladığı bursun başarısızlık gerekçesiyle 2012 yılından itibaren öğrenim kredisine dönüştürüldüğünü ve bunu yakın zamanda öğrendiğini belirtti.

Başvurucu, üniversite tarafından verilen sehven başarısız bildirildiğine dair yazıyı ilgili idareye ilettiğini ancak kendisine borcun vergi dairesine aktarıldığı gerekçesiyle işlem tesis edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Başvurucu, haksız yere krediye dönüştürülen burstan kaynaklı oluşan vergi borcunun silinmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yerlerle görüşen KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu. KDK'nın girişimleri sonucunda başvurucuya çıkarılan 11 bin 944 TL olarak yanlış hesaplanan toplam borç miktarı bin TL olarak güncellendi ve vergi dairesi aracılığı ile başlatılan takip iptal edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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