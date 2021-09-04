KDK, memurun karantinada geçirdiği sürede, idari izinli sayılması talebini haklı buldu
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KDK, memurun karantinada geçirdiği sürede, idari izinli sayılması talebini haklı buldu

KDK, memurun karantinada geçirdiği sürede, idari izinli sayılması talebini haklı buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı dört çalışanla birlikte temaslı sayılan, 14 gün karantinada kalan, karantinada geçirdiği süre normal rapor olarak kayıtlara geçen ve bu yüzden maaşından rapor ücreti kesilen memur,...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı dört çalışanla birlikte temaslı sayılan, 14 gün karantinada kalan, karantinada geçirdiği süre normal rapor olarak kayıtlara geçen ve bu yüzden maaşından rapor ücreti kesilen memur, Covid-19'un salgın hastalık olmasından dolayı söz konusu raporun idari izne dönüştürülmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur KDK'ye yaptığı başvuruda, aynı servisteki çalışanlardan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle serviste çalışan diğer dört personel ile birlikte, hasta olmamalarına rağmen tedbir amaçlı olarak; 14 gün karantinaya alındıklarını, e-nabız sistemine Sağlık Bakanlığı tarafından 14 günlük istirahat raporu bilgisi düşüldüğünü ve raporun Kuruma gönderildiğini ifade etti.

KDK, memurun karantinada geçirdiği sürenin idari izinli sayılması yönünde karar verdi

Karantinada kaldığı süreyi de içine alan dönemin maaş bordrolarında kendisinin ve diğer dört personelin rapor ücretinin kesilmiş olduğunu belirten başvurucu, Kurumca mevzuat çerçevesinde değerlendirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "yakın temaslı" istirahat raporunun kamu kurumlarında farklı uygulamalara yol açtığını, bazı kurumların söz konusu raporu idari izinli olarak değerlendirirken, bazılarının ise normal rapor gibi değerlendirdiğini yaptığı başvuruda değindi. Başvurucu "yakın temaslı" raporunun tedbir amaçlı verilen bir rapor olması nedeniyle karantina süresinin normal rapor gibi değerlendirilmeyerek idari izne dönüştürülmesini KDK'den talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, hastalık raporuna binaen bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı.

KDK başvurucunun, zorunlu karantina altında geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararında bulundu.

KDK ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında kamu personelinin temaslı olarak geçirdiği süreler hakkında verilen kararlarda hem kamu kurumları arasında uyumun sağlanması hem de gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılmasına karar verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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