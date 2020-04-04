KDK, koronavirüs nedeniyle başvuruların arttığını açıkladı Açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlığa) başvuruları artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlığa) başvuruları artırdı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı sorunlarla ilgili vatandaşların yaptığı başvuruların artarak devam ettiği belirtildi.

Elektronik ortamda, özel yurt ücretlerinden, mahkum yakınlarının taleplerine, işsiz kalan vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasından, sokak hayvanlarına yardım edilmesine kadar çok farklı konularda şikayet geldiği aktarıldı.

Özel ve vakıf yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin KDK'ye yaptıkları başvurularda, eğitime ara verilmesi nedeniyle yurtlarından ayrılarak ailelerin yanına geldiklerini ifade ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, öğrencilerin vakıf ve özel yurtların eğitim döneminin kalanı için kalmadıkları halde yurt ücretlerini almaya devam ettiklerini, bu nedenle mağdur olduklarını belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, hukuka aykırı bu durum için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen üniversitelilerin taleplerinin incelenmeye alındığı bildirildi.

Okulların tatil edilmesiyle uzaktan eğitime geçilmesinin koronavirüs başvurularının konusu olmaya devam ettiği, bazı vatandaşların evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan çocukların evine devlet tarafından televizyon alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Okulların yanında işyerlerinin bir kısmının zorunlu bir kısmının da gönüllü kapanması nedeniyle ailelerin geçimlerinin zorlaştığının kaydedildiği başvurularda ise özellikle elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon faturalarının, kredi ve kredi kartı borçlarının, KYK taksitleri ve iş yeri kiralarının ertelenmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

KDK'ye hayvanseverlerden de çok sayıda başvurunun geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanların kendilerini izole ederek salgından korunduklarını ve sokağa çıkmadıklarını, bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun belirtildiği başvurularda belediyelerin sokak hayvanlarını beslemek için yaptıkları çalışmaları arttırması talep edildi."

Esnek çalışma saatleri konusunda genel bir uygulama olmayışının da KDK'ye şikayet konusu olduğu belirtilen açıklamada, bir üniversite çalışanının çalıştığı kurumda birçok kişinin izinli olduğunu, kendisinin de içinde olduğu bazı çalışanların ise tam mesaiyle işe geldiklerini söylediği, başvurucunun çifte standardın ortadan kaldırılması ve virüs tedbirleri çerçevesinde bütün çalışanlara haftanın belirli günlerinde idari izin verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Cezaevlerinde yakını olanların da Ombudsmana başvurarak hapishanelerde virüsün yayılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan infaz yasasının kapsamının genişletilmesini isteyen mahkümlar da KDK'ye yoğun başvuruda bulundu.

Erken rezervasyonla ucuz bilet alan tatilciler uluslararası uçuşların iptalinin ardından hem uçak biletlerinin bedelinin ödenmesi hem de yaptıkları vize masraflarının taraflarına iade edilmesini istedi.

Toplumun her alanından gelen virüs başvuruları KDK tarafından titizlikle incelenmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır."

Kaynak: AA